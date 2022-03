Al'ummar Batwa ta Uganda: Mutanen da aka raba da daji domin raya gwaggon-biri

Mintuna 55 da suka wuce

'Yan kabilar Batwa da dama a Uganda na ganin an yaudare su saboda raba su da gidajensu a jejin da ya kasance tushensu sama da shekaru 30 a wani ƙoƙari na kare rayuwar dabobbin dawa.

Ana yabonsu sosai wajen kiwon zuma, sai dai a wannan lokaci ba a wannan kiwon saboda an hana 'yan Batwa tara wannan zuma, ko wani nau'in noma da kiwo daga gandun dajin.

Mista Tumuhairwe, wanda shekarunsa suka kusan 50, na iya tun yada rayuwa take a baya kafin a rabasu da tushensu.

Amma a cikin shekarun 1990, an raba ƙabilar Batwa ta Uganda da dazukan Bwindi, Mgahinga da Echuya da ke kudu maso yammacin ƙasar yayinda yankunan suka kasance gadun-dajin da ake ziyarta, saboda kare rayuwar gwagwayen-biri tsiraru da ke rayuwa a cikin dajin.

Nasarar kotu

"Kun zo nan domin kuyi mana hotuna ku sayar. Me mu ke samu idan kun yi haka? Ba zan yi magana da ku ba sai dai idan biyana za ku yi," kalmomin wata mata cikin yanayi na fusata tana ihu.

Ya ce an yiwa al'ummar rashin adalci da nuna rashin tausayawa tare da umarta a biya su diyya bisa adalci cikin watanni 12, sai dai gwamnati ta lashi takobin daukaka kara.

Sai dai filin da take amfani da shi tare da wasu 'yan kabilar tsiraru domin noman dankali aro aka ba su - suna biyan kungiyar agaji ta cigaban al'ummar Uganda wato United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU).