Me ake nufi da katafaren jirgin alfarma na 'superyachts', inda mashahuran attijirai ke hutawa

Mintuna 21 da suka wuce

An kiyasta cewa irin waɗannan jirage za su kai 10,000 a duniya, kuma akasari 'yan Rasha ne suka mallake su, sai kuma sarakunan ƙasashen yankin Gulf da attijiran Amurkawa.

Amma kuma me ke sa jirgin ruwa ya zama katafaren jirgi na alfarma?

End of Podcast

Tun a shekara ta 2013, katafaren jirgin ruwa mafi girma a duniya ya kai mita 180 kuma mallakar wani mutum ne da ake kira Azzam. Jirgin da ke da gudun tsiya da ake kira 'REV Ocean' an kaddamar da shi ne a 2019, kuma tsayinsa ya bambanta da mita 3, sai dai ba an kirkiresa ba ne saboda jindadi da harkokin wasanni.

Mai jirgin Azzam, shi ne shugaban Hadaddiyar Daular Larabawa kuma sarkin Abu Dhabi Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan. An kiyasata kashe dala miliya 600 wajen kera shi.

Kayayyakin da aka yiwa jirgin kwalliya da kawatashi ba a bayyana ainihin yada aka same su ba, sai dai a ciki akwai wajen gyaran gashi da jiki wato saloon mai girman mita 29, akwai wajen ninkaya da sinima da wajen motsa-jiki da kuma wajen saukar jirage helikwafta guda biyu a lokaci guda.

Katafaren jirgin ruwa 'superyacht' mafi tsada

An kiyasta tsadar kudin jiragen kan dala biliyan guda, an kiyasata cewa wannan jirgi da Roman Abramovich attijiran kasar Rasha ya mallaka an kashe dala miliyan 700 wajen kera shi, kuma jirgi shi ne mafi tsada a yanzu haka a duniya.