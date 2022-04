Matsalar tsadar rayuwa: Yadda tashin farashin kayayyaki ya haifar da zanga-zanga da 'yan gudun hijira

Sri Lanka: 'Mun kasa samun ko da abubuwan bukatunmu na yau da kullum'

"Za ka ga mutane na neman abinci a cikin bola. Abin bakin ciki ne,'' in ji Mariel Aoun.

"Bayan fara yaki [a kasar Ukraine] al'amuran sun kara muni. Kayan abinci sun yi batan dabo a shagunan kayan masarufi, kana idan an sake samu bayan makonni biyu, farashinsu kan linka,'' in ji Aoun.

"Saboda fashewar, gidana ya lalace. Na so in yi amfani da kudin da na tara wajen yin gyare-gyare, amma banki ya ki dawo min da kudina.''

"Yanzu ba na sayen cukwui - na kan yi a gidana. Ba na iya sayen avocados, wanda nake matukar so.''

"Ba zan iya amfani na firji da na'urar wankin kaya a lokaci daya ba. Dole in kashe na'urar dumama gidana idan ina bukatar yin girki. Yak an dauki tsawon lokaci kafin ka kammala ayyukan yau da kullum.''

"Buri na shi ne in koma wuri mai daki daya amma ban san iya tsawon lokacin da zan shafe ina jira ba. Duba da yadda al'amura ke tafiya, abubuwa sun wuce karfina. Shi kan sa kudin hayar da nake biya kusan yawan abinda nake samu ne - wanda ba ya rage min komai na wanda dan biya wasu kudaden.''

Najeriya: 'Kana bukatar yin aiki biyu tukuru kafin ka samu yanayin rayuwar da kake so'

"Komai ya kasance babu wani ci gaba. Matsalolinmu na faruwa ne saboda rashin kulawa,'' in ji Aisha Falke.

Tanzania: 'Albashina na wata daya yawanci kan kare bayan kwana 20'

"Abincin gargajiyarmu ya kunshi madarar shanu da nama,'' in ji Anny Laizer.

"A shekarar bara za ka iay safen kilogiram 5 na albasa a kan dala 2, amma yanz waken dala 5 ne. Man girki farashin say a tashi sama zuwa kashi 50 bisa dari idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata. Farashin wutar lantarki shi ma ya karu. Ba kowa yake da hali ba,'' in ji Laizer.

Bushewar kasar noma da kiwo ya riga ya tilasta wa iyala rage yawan garken shanunsu, kuma The Lazier ta bayyana cewa wasu mazan a kauyenta sun kaura zuwa garuruwa don neman aiki kamar irin su gadi.

"Albashina dala 250 a ko wane wata. Galibi yak an kare bayan kwanaki 20. Fadi-tashi ne matuka - na kan rika samun wayoyi da dama a ranar da na karbi albashi ana neman taimako na.''

Korea ta Kudu: 'Ba zan ci bashin kudi ba saboda hakan zai jefa ni cikin kangin basussuka'

"Ni daliba ce. Na kan samu kudin kashewa daga iyayena, kuma na kan samu 'yan kudi ta hanyar yin aikin wucin-gadi. Saboda tsadar rayuwa kudina na karewa cikin sauri. A wasu lokuta na kan koma cin kayan kwadayi ko shan gahwa a maimakon cin abinci sosai na rana,'' in ji Lee So-jung.

"Tsadar rayuwa a kasata karuwa yake. Hakan na nufin 'yan zamani irina ba za mu iya samun mallakar gidajen kashin mu da muke so ba, da cin irin abincin da muke so ko sayen irin tufafin da muke so.''