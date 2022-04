Dalilin da ya sa matasan India ke mutuwa da kuruciya

Masu binciken sun gano an samu raguwa matuka da shekaru hudu da kuwa na tsahon rai tsakanin kashi daban-daban na kasar. Binciken ya gano Musulmai za su yi tsawon rai da karin shekara guda idan aka kwatanta da mabiya addinin Hindu.

Ana sa ran matan Indiya 'yan kabilar adivasis su yi tsa w on rai da shekaru 62.8, sai kuma na kabilar Dalits za su yi tsawon rai da shekaru 63.3, sai kuma mata Musulmai da tsawon ran kashi 65.7.

Domin tabbatar da hakan, ta bunkasa fannin lafiya da tsaftar muhalli da lafiyar jama'a, Indiya ta samu gagarumin ci gaba ta wannan fannin, shekaru 50 da suka gabata, wasu 'yan kasar ba sa wuce shekaru 50 a duniya, amma a yanzu an samu karuwa da shekaru 20.

Sai dai labari maras dadin shi ne duk da an samu karuwar tsawon rai tsakanin mutane, akwai gagarumin gibi tsakanin arzikin 'yan kasar kamar yadda binciken Aashish Gupta da Nikkil Sudharsanan suna nuna.

An samu banbancin ne tsakanin shekarun 1990 zuwa tsakiyar 2010. Duk da Musulmai suna da tsaka-tsakin shekaru kuma an samu karuwa tsakanin hekarun 1997 zuwa 2000, an samu cike wannan gagarumin gibin shekaru 20 da suka gabata.