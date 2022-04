Alaafin na Oyo: Me zai faru da mata 18 da Oba Lamidi Adeyemi ya mutu ya bari ?

"Daga ranar da aka sanar da mutuwar Alaafin Adeyemi, ake fara shirye-shiryen biki har zuwa ranar karshe," in ji Cif Elebuibon.

Ya ce manufar yin abubuwan karkashin koyarwar al'ada, shi ne tabbatar da an fita hakkin duk abin al'adar ta tanada.

'A al'adance ba a binne Alaafin ba'

"Kasar Yarabawa ba ta Larabawa, ko Yahudawa ko Kirista ba ce," in ji masanin al'adun gargajiyar, ya ce duk da an riga an binne Alaafin bisa koyarwar addinin Musulunci, amma duk da haka sai mun yi ta al'adar da muka gada.