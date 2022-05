Ukraine: Wani sansanin yara da ya zama wurin kashe mutane

Mintuna 43 da suka wuce

Tun bayan fatattakar sojin Rasha daga Kyiv a karshen watan Maris, an gano gawawwakin farar hula 1,000 a yankin Bucha, yawanci an binne su a manyan kaburbura.

BBC ta gano kusan mutum 650 an harbe su ne da bindiga, a wani mataki da babban jami'in 'yan sanda ya bayyana da kisan gilla.

Amma a gidan karkashin kasa mai damshi da aka tara shirgi, da katako da akai amfani da shi a matsayin mashigar Bucha gabannin yakin, an tilastawa wasu maza biyar 'yan Ukraine durkusawa kan gwiwarsu, ka na aka sakar musu dalma a goshi.

A gefen nan kuma wata hanya ce siririya, da wani karfe da shi ma tamkar an shafe ta da jini.

An yi rubutu da zane baro-baro na rakumin dawa da ke nuna karara wannan sansanin yara ne.

An kashe sama da farar hula 1,000 a yankin Bucha, lokacin da sojojin Rasha suka mamaye shi na wata guda, sai dai yawanci ba wai harin bama-bamai da na atilari ne ya kashe su ba.

Aliona kan kagu da jiran kiran wayarsa, ta san dole sai ya tafi kan tudu sannan ya ke samun sabis din waya, idan kuma aka samu matsalar ruwan bama-bamai to sai ya yi da gaske kafin ya kubuta.

A daidai lokacin da kayan abinci suka fara yankewa, ta bai wa dan uwanta ya tsere daga Bucha, a lokacin tuni an rufe hanyoyi.

Tasha ta shaidawa masu sauraronta an kitsa kashe-kashen ne, wani lamari da kowa ya san karya ce. A kokarin Ukraine na hukunta wadanda suka aikata kisan, da bincike da tattara shaidu a yankunan da a baya Rasha ta kwace yanzu sun dawo hannunta. "Ba mu san shirin Putin haka ya ke ba, mu na aiki cikin gaggawa domin tattara shaidu, domin kaucewa jefa mana bama-bamai domin batar da shaidar da muke da ita," in ji shugaban ƴan sandan birnin Kyiv wato Andrii Niebytov. Shaidun sun hada da wani fili cike da motocin farar hula da aka yi mu su barin albarusai, a yanzu an tara su a wajen Bucha.