Indiya: Yadda maƙwabtakar masallaci da wurin bautar addinin Hindu ke rikiɗewa zuwa rikici

Sa'a 1 da ta wuce

An kuma samar da shi ne cikin kasa da shekaru 100, sarki Aurangzeb ne ya bada umarnin rusa wurin bautar," in ji Frfesa Eck.

An amince an gina masallacin ne akan rusasshen wurin bautar. Farfesa Eck ya yi karin bayanin "bangon daya daga cikin tsohon wurin bautar, ta na da muhimmanci ko a rushen da take, an kawata ta da hasumiyar da a yau ta zama ta masallaci.''