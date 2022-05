Yakin Ukraine: Abin da ya sa Turkiyya ba ta so Sweden da Finland su shiga Nato

Sa'a 1 da ta wuce

"A bayyane take, da Turkiyya ta kafe kai da fata a wancan lokacin, da ta kafe da watakila wasu daga cikin matsalolin da take fuskanta tsakanin ta da Girka an dade da magance su," in ji Farfesa Gürsoy.