Mece ce hauhawar farashi, kuma me ya jawo tsadar kayayyaki a duniya?

Mece ce hauhawar farashi?

Me ya sa ake samun hauhawar farashi?

Mene ne bambancin abin a faɗin duniya?

Mece ce hauhawar farashi mai tsanani?

An ga wannan ma a ƙashe da dama kamar Lebanon, da Venezuela, da Zimbabwe.

Me ke jawo hauhawar farashi a yanzu?

Shin hauhawar farashi abu ne maras kyau a ko da yaushe?

Idan albashi na ƙaruwa daidai da yadda ake samun hauhawa, to hauhawar ba za ta yi wani babban tasiri ba.

Idan albashin mutum ba ya ƙaruwa daidai da hauhawar farashi, to cikakkiyar kimar da kuɗinsu ke da ita za ta lalace.

Akwai wata hanya da za a iya daƙile hauhawar farashi?

Amma idan kuna karanta wannna rahoton a lokacin da ba kwa iya sayen abubuwan da kuka saba saya - to a iya cewa an riga an makara.