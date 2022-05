Cannes: Yadda taurarin Bollywood suka mamaye bikin baje-kolin fina-finai na duniya a Faransa

Sa'a 1 da ta wuce

Ms Padukone mai shekara 36 wadda ta fi dukkan 'yan fim din Bollywood albashi, an san ta da rawar da ta taka a fina-finan Padmaavat, Piku da Gehraiyaan, kuma nan gaba kaɗan za ta fara kallon fina-finan "don jin daɗin ƙirƙira da kuma jin daɗin yanayin".

A wannan shekarar, Indiya da ta fi kowace ƙasa samar da fina-finai, an ba ta matsayin "Ƙasa ta Musamman" a Marché du Film.

Wani fim da za a gabatar yayin bikin shi ne Rocketry: The Nambi Effect.

Fim ɗin da ya ƙunshi sabon tauraro R. Madhavan, an shirya Rocketry ne kan wani injiniyan roka mai suna Nambi Narayanan, wanda aka tuhuma da leƙen asiri, aka kama shi, aka tsangwame shi sannan daga baya aka wanke shi.

Fim ɗin The Adversary) na Satyajit Ray da The Circus Tent na Pratidwandi da G. Aravindan za a haska su yayin bikin, wanda tuni tikitin zuwa ya fara wuya.

Fim ɗin na Shaunak Sen mai suna All That Breathes da aka fara haskawa a bikin Baje-Koli na Sundance a farko shekarar nan, za a tantance shi a matsayin wani ɓangare na bikin.

All That Breathes na cikin fina-finai 12 da za a haska a Cannes da ba sa cikin gasar, ciki har da Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind na Ethan Coen.