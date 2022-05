Ranar yaki da shan taba: Abin da ya sa dole masu zama da mashaya sigari su damu da lafiyarsu

Sa'a 1 da ta wuce

Ba na iya numfashi ta hanci. Ina numfashi ne ta hanyar makogaro a wuya," in ji Kaka Nalini Satyanarayan mai shekara 75.

Nalini ba ta shan taba, amma tsawon shekarunta 33 na aure, tana rayuwa ne a tare da mai shan taba. An tabbatar da tana da cutar kansa a 2010, shekaru biyar bayan mutuwar mijinta.

Murya ta dusashe

Nalini tana ba jikanyarta ta farko Janani labarai lokacin da ta fahimci ta muryanta ta dusashe. Cikin lokaci kankani, ta kasa magana sosai kuma har sai da kyar take numfashi.

An tabbatar da ciwon da take fama da shi cutar kansa ce. An yi mata aiki.