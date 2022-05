Abin da ya sa ƴan kasuwar Alaba Rago suka kai ƙarar gwamnatin jihar Lagos

"Muna da wannan yaƙini cewa kotu dai in Shaa Allah ƙarfi ce ga mara ƙarfi. Kuma idan ma wannan tattaunawar ba ta sauya wani abu ba, to za mu dangana da kotu don ƙwato mana haƙƙinmu.

"Gara a zauna a fahimci juna su gaya mana abin da suke so mu yi da mu ma wanda muke so a yi," in ji shi.