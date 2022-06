Shekara saba'in na mulkin Sarauniya: Dan Najeriya da ya nemi zama ma'aikacin Sarauniyar Ingila Elizabeth

"Abu mai muhimmanci a gare ni shi ne har yanzu sarautar bata mutu ba," in ji Chuka Mordi, wanda ya nemi ya zama dogarin Sarauniya shekarun baya da suka wuce bayan ya tafi London daga Benin da ke kudancin Najeriya domin ya yi karatu.

"Ina tunanin na yi wani abu na shashanci da na tambayi albashi mai gwaɓi sakamakon irin cancantar da na yi fiye da kima," in ji shi.

"Abu ne mai kyau da na ga Sarauniya a cikin ƙoshin lafiya," in ji shi.

An haifi Ms Uwakwe-Okoronkwo shekara 50 da suka gabata a lokacin da iyayenta ke karatu a Ingila. Ta dawo da iyalanta Najeriya a cikin shekarun 1970 kuma tun daga lokacin ta koma ƙasar haihuwarta ne ba sosai ba domin hutu.

"Bari mu gani, na samu tagomashi sakamakon haihuwata da aka yi a Ingila," in ji ta. " Ina da fasfo ɗin Birtaniya, a wannan lokacin da muke samun matsalolin siyasa a Najeriya, babu wanda ya damu.

"A gaskiya, babu wasu shirye-shirye," in ji Charles Effion Offiong-Obo, wanda shi ma babba ne a garin Duke.

"Najeriya na da abubuwan da take fama da su. Muna cikin shirin sauya sabuwar gwamnati ba da daɗewa ba. An kaɗa gangar siyasa kuma jama'a sun zaƙu su ga abin da zai biyo baya kuma ba su cika mayar da hankali kan nishaɗi ba," in ji Charles, inda yake nufin jam'iyyun da ke zaɓen waɗanda ke takarar shugabancin ƙasa a zaɓen baɗi.