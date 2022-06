APC 2023: Abu biyar mafi jan hankali da suka faru a zaɓen fitar da gwani

Komai ya yi farko zai yi ƙarshe. An kammala zaɓen fitar da gwani na ƴan takarar shugaban Najeriya ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ta APC.

Jawaban da suka dau hankali

Bayan buɗe taro da taken ƙasa da kuma gabatar da shagulgulan yi wa baƙi maraba, sai aka bai wa ƴan takara damar yin jawaban gabatar da kansu da manufofinsa.

1. Ogbonnaya Onu - an ambaci sunansa sau 23,000 a Facebook sau kusan 15,000 a tuwita

"Ba a yi wa yankin kudu maso gabas adalci. Ina adalcin ya ke? Ana nuna mana wariya," in ji shi.

2. Rochas Okorocha - an ambaci sunansa sau 25,800 sau 32,000 a Facebook

"Ku tambaye su me suka yi muku...ni Rochas ɗan jikan Sokoto, ni ne na san matsalar Arewa. Wallahi billahillazi babu wanda ya kai ni son Najeriya da arewa a cikinsu" in ji Rochas kamar yadda ya fada cikin harshen Hausa.

3. Fasto Tunde Bakare - an ambaci sunansa fiye da sau 30,000 a tuwita, sau 25,000 a Facebook

"Da yawa daga cikin waɗannan 'yan takarar suna da matsala da hukumar EFCC," in ji shi yayin da yake magana kan ƙwarewarsa a harkokin mulki," a cewarsa.

4. Ben Ayade - an ambaci sunansa fiye da sau 10,000 a tuwita, sau 27,000 a Facebook

5. Jack Rich - an ambaci sunansa fiye da sau 14,000 a tuwita

Mutane cikin raha suke ta cewa me zai sa ya je dandalin kamfe da irin wannan batun. Sannan an dinga zolayarsa salon maganarsa ma cikin Turanci samfurin Amurka.

6. Yahaya Bello an ambaci sunansa kusan sau 110,000 a Facebook sau fiye da 50,000 a tuwita

Emeka Nwajiuba ya yi ɓatan dabo

An yi ta ƙwalla kiran sunansa don ya fita ya gabatar da jawabi kamar yadda sauran ƴan takara ke yi, amma sai aka ji shiru, alamun ba ya wajen.

Janyewa Tinubu a jejjere

Ai kuwa hakan ce ta sa aka shiga sharhi daban-daban, ciki har da cewa wataƙila an yi hakan ne don mayar da martani kan abin da tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya faɗa kwana biyu kafin taron.

Taro ya tashi

Burin duk wani wanda ya shirya taro musmaman na ɗumbin jama'a irin wannan, to babban burinsa shi ne a kammala shi lafiya babu kun ji-kun jin da za su ɗaga hankali.

An ɗauki lokaci ana ƙirga ƙuri'a inda daga bayar aka sanar da Asiwaju Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓen.

Sannan an bai wa Tinubu dama ya yi jawabi a kan manufofinsa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC a zaɓen 2023.

A lokacin da yake jawabin , an ga matasa tana gefen ƙugunsa har ta raka shi kan dandamalin bayanin, kuma an lura da yadda take kaffa-kaffa da shi.