Zaben fitar da gwani na APC: Labaran ƙarya da aka yaɗa a kansa

An yi ta yaɗa labaran ƙarya kafin da lokacin da kuma bayan kammala zaɓen fitar da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, a daidai lokacin da ƴan ƙasar suka mayar da hankali kan lamarin da zai zama tamkar shimfiɗa ga zaɓukan watan Fabrairun 2023.

An yaɗa hotuna da bidiyo na ƙarya a shafukan sada zumunta da muhawara.

An yaɗa labarin ne a ƙoƙarin kawo ruɗani a tsakanin al'ummar ƙasar da kuma zuzuta bambancin addini.

Bidiyon Atiku da gwamnonin APC

Asalin hoton, Other

Jim kaɗan bayan sanar da nasarar Bola Tinubu a zaɓen fitar da gwanin APC, an yaɗa wani bidiyo na TikTok a Facebook a wani shafi da aka sa masa suna: Support Nigerian Military.

Bidiyon ya nuna kamar suna wata ganawa ce, an jiyo ɗaya daga cikinsu yana cewa da Hausa "Mu koma babban falon".

An wallafa bidiyon tafe da wani saƙo da ke cewa "Wadannan su ne mutanen da suka zaɓi Bola Tinubu ɗazun nan a zaɓen fitar da gwani, amma cikin ƙasa da awa 24 ga su nan suna tare da ɗan takarar jam'iyyar adawa da zai fafata da shi."

An wallafa bidiyon fiye da sau 500.

Abin da Atiku ya rubuta a kan hotunan shi ne cewa an ɗauki hoton ne lokacin da suka je yi wa Dahiru Barau Mangal ta'aziyyar rashin mahaifiyarsa a Katsina, ba taron siyasa ba ne kamar yadda saƙon Facebook ɗin ya ce.

An yaɗa bidiyon da nufin jawo ruɗani da ƙara ta'azzara ƙabilanci da bambancin siyasa a Najeriya.

An yaɗa wasu bidiyon ma da dama a shafin Facebook ɗin da ya wallafa na farkon.

Asalin hoton, Other

Wani mutum Maku Julius ya sake yada wani bidiyon a Facebook da ke nuna wata mata sanye da tufafin ƙabilar Yarbawa mai launin fari da kore da jakankunan 'Ghana Must Go' a gabanta.

An jiyo ta tana cewa cikin Turanci "wannan kyautar ta mutum ɗaya ce kawai" sannan ta ci gaba da bayyana cewa tana halartar wata liyafa ce ta wani Ajibola.

An sanya wani take na ARASHOW a kan bidiyon. Sannan sai aka sake sanya wani taken kamar haka "DALIGET BOLA AHMED TINUBU YA SHIRYA MUKU."