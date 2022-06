Yadda aka gallaza wa jama'a a Gambia a zamanin mulkin Yahya Jammeh

Sa'a 1 da ta wuce

Fatou Terema Jeng ta yi matukar farin ciki a lokacin da ta ga hotonta a zauren gidan adana kayan tarihi ( The Memory House). To amma a lokacin ba tana cikin irin bakin ciki da damuwa ba ne idan ta tuna abin da ya faru da iyalanta a lokacin mulkin Yahya Jammeh a Gambia ba.

An yi holin wadannan hotuna ne a kofar gidan adana kayan tarihi (The Memory House) Cibiya ta farko ta Gambia ta nuna kayan tarihi.

Kungiyar da ke yaki da kisan gilla da neman adalci ga wadanda hukumomi suka batar a Afirka (Network Against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances (ANEKED), wadda ke fafutukar ganin an hukunta wadanda suka yi irin wadannan laifuka ita ke tafiyar da cibiyar. Mai shirya fina-finai Nana-Jo Ndow, ne ya kafa ta 'yan shekaru bayan da shi ma ya gamu da ire-iren wannan matsala.

Ms Jeng na fadi tashin rayuwa tun wannan lokaci. Tana samun dan abin da bai taka kara ya karya ba a sana'ar wankau da take yi. Amma an wulakanta ta an kunyata ta, saboda har yanzu wasu makwabtanta ba sa bari 'ya'yansu su ci abinci da nata saboda an zargi mahaifin 'ya'yan da maita, in ji ta.