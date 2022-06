Abin da ya sa hauhawar farashi ta munana a Amurka

Mintuna 36 da suka wuce

Farashin kayayyaki ya tashi da kashi 4.7 a bara - fiye da kowace kasa a cikin kasashe na kungiyar G7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya, a cewar kungiyar kasashe masu hada kai wajen ci gaban tattalin arziki, wadda a turance ake kira Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Alal misali, a Birtaniya farashi ya hauhawa ne kawai da kashi 2.5.

Me ya sa aka samu munanar hauhawar farashi a Amurka? A cikin kalma biyu, dalilin shi ne - matukar bukata.

Kudaden da gwamnati take kashewa

Jan kafa wurin daukar mataki

Baitulmalun Amurka - wanda ya kaddamar da shirinsa na tallafa wa mutane lokacin da cutar korona ta barke - yana jan kafa wajen daukar mataki game hauhawar farashi, ko da kuwa lokacin da hasashen da ake yi kan hauhawar farashin ya sauya, a cewar Ricardo Reis, farfesa a London School of Economics.

A yankunan Turai, farashi ya hauhawa da kashi 8.1 a shekara daya, kuma lamarin ya fi shafar kasashen da ke kusa da Rasha wadanda kuma suka dogara kan fetur da gas dinta, irin su Estonia, where prices were up 20.1%.