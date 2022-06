Bitcoin: Abin da ya sa darajar babban kudin intanet take faduwa

Shin me ne ne ke faruwa ne?

Me ya sa?

Akwai koma-bayan tattalin arziki, da hauhawar farashin kayayyaki da na kudin ruwa baya ga matsalar tsadar rayuwa. Kasuwannin hannayen jari ma na tangal-tangal, har ta kai ga kasuwar US S&P 500 ta rikito daga tashin da ta yi da kimanin kashi 20 cikin 100.

Harka ce da babu hukumar da ke sa ido a kai, saboda haka idan ka zuba kudaden ajiyarka cikin harkar, kuma kudin ya rasa daraja, ko ka rasa makullan lalitar ajiyar kudadenka na dijital, to ka yi asarar dukkan kudadenka ke nan.

Me ne ne ke faruwa yanzu?

A watan jiya an ga yadda darajar kudin na dijital ta fadi, ko da ba mai yawa ce ba - amma duk da haka wannan ya sa mutane masu yawa sun rasa karfin gwuiwar da suke da ita ga kasuwar.

Me ya sa haka ke faruwa?

Abubuwa biyu na farko sun haifar da rudewa a kasuwar. A misali, sai kawai kaga ba ka iya ciro kudi a bankinka, ko ka ji an ki biyan wasu mutane kudinsu na ajiya a banki. Babu makawa za ka garzaya zuwa banki mafi kusa da kai tare da dukkan wadanda suka sami labarin matsalar, lamarin da zai haifar da karuwar rikici da rudewa a kasar.

Yaushe ake sa ran komai zai dawo daidai?

A takaice - idan ana son komai ya koma yadda aka saba, tilas wadanda ke rike da kudaden intanet su ci gaba da rike su, kuma tilas sauran mutane su koma sayen kudin. An taba fuskantar haka a baya.

"Gaskiya wannan wuri ne da sai jarumi kawai ke iya shiga", in ji kamfanin State Street Advisor a wani shirin BBC Radio 5 mai suna "Wake Up To Money".