Ƴan mata ƴan ƙwallo da suka tsere wa Taliban amma suka rasa tudun dafawa

Mintuna 39 da suka wuce

Filin jirgin sama na Kabul ya kasance cikin ruɗu da hananiya. An yi ta harbe-harbe, mutane sun yi ta turmutsutsu cikin rikicewa. Dubban mutane sun yi ta ƙoƙarin tserewa daga Taliban, kuma Fati na daga ckinsu.

"Na sa wa raina cewa ta Afghanistan ta ƙare," in ji ta.

"Kamar wata ƴar ƙaramar cibiya ce aka buɗe a Whatsapp," in ji Haley Carter. "Kar ku taɓa raina wayon mata musamman ta wajen amfani da waya."

'Bayanan sirri'

A lokacin da take yarinya a zamanin mulkin Taliban, Popal kan yi wasan ƙwallo da ƙawayenta amma cikin sirri don kar Taliban su ji yo su.

Ta bar Afghanistan ne saboda barazanar kisa da ta fuskanta kan wasan ƙwallo da take yi, kuma tun 2011 ta koma ƙasar Denmark da zama.

"Sai dai hakan abu ne mai wahala don kuwa nasarorinmu ne," in ji Fati. Waye zai so ya ƙona rigunan jesi ɗinsa? Na sa a raina cewa idan har na rayu, to zan sake samun wasu nasarorin."