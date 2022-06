Patrice Lumumba: Abin da ya sa Belgium ta mayar da haƙorin zinare na ɗan gwagwarmayar Afrika

Sa'a 1 da ta wuce

Lalata gawarsa baki ɗaya da aka yi da kuma ƙoƙarin kawar da hujjar yin hakan, alama ce ta kawar da Lumumba daga tarihi. Ba shi da kabari wanda hakan zai iya sakawa nan gaba ma a ƙaryata cewa an taɓa yin sa a duniya. Bai isa ba ko an binne shi.

A lokacin da aka kai shi can a ranar 16 ga watan Janairun 1961, an ci mutuncinsa a can. An kuma duke shi a lokacin da ya isa can a lokacin da shugabannin Katanga suka yi kansa.