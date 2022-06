Yadda Rasha ta yi wa Ukraine fintinkau a nahiyar Afirka

Rashin halartar taron daga bangaren shugabannin Afirka wata alama ce da ke nuna irin wahalar da Ukraine take sha wurin isar da sakonta ga nahiyar mai kunshe da kasashe 54 inda take da ofisoshin jakadanci 10 rak - wato daya bisa hudun wadanda Rasha take da su a nahiyar.