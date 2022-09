Sarauniya Elizabeth II: Bayani dalla-dalla game da jana'izar Sarauniyar Ingila

Sa'a 1 da ta wuce

Bayan an kwashe kwanaki da dama da shimfide gawar Sarauniyar Elizabeth II, a yau ake gudanar da jana'izarta ta ban-girma - da farko za a yi addu'o'i a gaban dubban mutane a Cocin Westminster Abbey, sannan za a tafi gidan Sarauta na Windsor Castle domin ci gaba da addu'o'i, kuma daga bisani makusantanta za su binne ta.

An kawo karshen shimfide gawar Sarauniya a Babban dakin Westminster da ke tsakiyar birnin London, inda mutane suka yi layi domin yin bankwana da gawarta. A wurin da ba shi da nisa daga babban dakin na Westminster, a Cocin Westminster Abbey, an bude kofofi ga baki da ke siwowa kafin jana'izar da za a soma da misalin karfe 11:00.

A wannan lokaci ne za a soma bikin cikin gaggawa, a yayin da aka dauki akwatin gawar sarauniya daga catafalque inda take shimfide tun ranar Laraba da rana, zuwa Westminster Abbey, inda za a yi mata jana'iza.

Cikin manyan masarautar Birtaniya za su kasance a wurin, ciki har da Sarki da 'ya'yansa Yarima William da Yarima Harry wadanda za su take wa keken baya.

Janazar kasa ce, ta ban girma, taron da babu wanda ake yi wa in ba sarakuna da sarauniyoyi ba, taro ne da ake bin tsauraran matakai daki-daki, misali faretin sojoji da harbin bindigar ban-girma.

Tun karni na 18, rabon da a yi addu'ar jana'izar wani basarake a cikin Westminster Abbey, ko da yake an yi jana'izar mahaifiyar Sarauniya a shekarar 2002.

Za arera taken kasa, daga nan sai masu busa na sarauniya su yi busar da ke nufin an kawo karshen zaman addu'o'i a Abbey, lokaci zai nuna rana ta take.