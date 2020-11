Alicia Garza Wacce ke tsara dabaru na siyaya kuma marubuciyar The Purpose of Power: How We Come Together When We Fall Apart.

Ita babbar jami'a ce ta asusun Black Futures Lab And The Black to the Future Lab kuma daya daga cikin wanda suka kirkiro kungiyar Black Lives Matter and the Black Lives Matter Global; Sannan darakta ta tsara dabaru da kawance a wata kungiyar gamayyar ma'aikata da ke aiki a cikin gida ta kasa har ila yau daya daga cikin wadanda suka kafa kungiyar Supermajority sannan wacce ta karbi bakuntar Lady Dont Take no Podcast.

> Tsayin daka da kafafu, Kai a sama, Idanu a kwazo.