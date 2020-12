Hikayata 2020: Labarin Farar Ƙafa na Rufaida Umar da ya zo na uku

"Ko laifin me nayi ne Allah ke hukunta ni ta wannan fannin?" Na yi maganar a ƙasan zuciyata, ina mai sanya hannaye na biyu ina share hawayen da ke zubo min.

"Kul Ramatu! Kar ki ƙara irin waɗannan kalaman marasa daɗin ji. An faɗa maki Allah azzalumin sarki ne? Ki kwantar da hankalinki ki samu lafiya ke dai, ki rungumi ƙaddarar da Ubangiji Ya shirya miki."

Rayuwa ta min ƙunci saboda juya min baya da Usman yayi bayan an fahimtar da shi ni ce ke ɗauke da farar ƙafa shi yasa gaba ɗaya babu cigaba ta fannin arziki.

"In banda almubazzaranci Rahma tuwon ba za ki iya tuƙa shi ba sai ya yi ƙanzo" ya faɗi cikin mazurai kamar zai doke ni.

Da jan kafafu ina tafe ina kuka na isa gidan mu, yayyi na basu damu da sakin ba amma sun so ya amshi ƴarsa don har zuwa rokonsa aka yi ya ƙi amincewa.

"Hawayen nan ba za su taɓa kawo miki mafita ba, kalli rayuwa yadda ta zo miki ki samar ma kanki hanya mai ɓullewa, saki dai an riga da an miki, suma ko damuwa ba zai canza tunanin mutane akan cewa ke ɗin Farar ƙafa bace, kokarinki na fuskantar rayuwar zai canza" yaya Nura da ke zaune cikin damuwa ya faɗi wanda hakan ya zama dalilin da ya dawo da ni daga duniyar tunani.

"Mama yau na ga wani a cibiyar kula da masu cutar Corona, kin ganshi abin tausayi wallahi, in da hali ki aiko kudi in siya masa wasu abin bukata kamar yadda kika saba" Amal ta ce da ni bayan na ɗauki wayar ta. Har cikin raina na yi murna don zuciyarta cike take da tausayin masu rauni, bayan karatun jinya da tayi, da kanta ta shiga cikin malaman jinya masu kula da masu cutar ɗaukewar numfashi ta covid 19 da ta addabi duniya.