Fitacciyar marubuciya ce, kuma mai fafutikar kare haƙƙin mata, wadda aka fassara rubutunta da harsuna sama da 30 a duniya. Chimamanda Ngozi Adiche ta koma Amurka ne tana da shekara 19 domin karatun jami'a, inda ta karanci Kimiyyar Siyasa da Sadarwa.

Littafinta na farko, Purple Hibiscus (2003) ya lashe gasar Commonwealth, sannan a shekarar 2013, littafinta Americanah ya kasance a cikin littafai goma manya na jaridar New York Time.

Jawabin Adiche na TEDTalk 2012 mai taken, "We Should All Be Feminists' ne ya sa aka fara tattaunawa akan fafutikar kare hakkin mata, sannan aka buga jawabin a matsayin littafi a shekarar 2014. Ba da dadewa ba ta wallafa littafin Notes on Gried (2021), wanda ta'aziya ce zuwa ga mahaifinta da ya rasu.

*Ya kamata mu fara tunanin yadda za a samar da ingantacciyar lafiya ga kowa a ko ina a fadin duniya a yanzu-wanda abu ne da mutum ya cancanci samu a matsayinsa na wanda yake raye, ba wai batun ko yana da kudi ko babu ba.