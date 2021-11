Me zai faru idan karshen duniya ya zo?

Wadannan su ne bayanan da aka yi ta hakaito mana daga cikin littattafai, wadanda suka hada da "Can ticle for Leibowitz ko The Road," har ma da wasan kwamfuta na baya-bayan nan irinsu "the Last of Us da fina-finai kamar Am Legend ko Mad Max.