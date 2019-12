Jirgin saman da zai iya tafiya da baya

Jirgin saman nan na Rasha kirar Antonov An-2, wanda ya dade yana jawo maganganu daga Koriya ta Arewa, zai iya abin da ake ganin ba zai taba yuwuwa a yi da jirgi ba kamar yadda Stephen Dowling ya ce.

A farkon watan Afrilu, kafofin watsa labarai na Koriya ta Arewa sun bayyana wani sabon shiri na layar zana na daya daga cikin jiragen yakinta na soji mafi muhimmanci.

An ga shugaban kasar Kim Jong-Un shi kansa a wajen daya daga cikin ayyukan inganta jirgin.

To amma fa wannan jirgi ba wai wani jirgin yaki ba ne na zamani dan karami ko makamancin haka, jirgi ne na zamanin shekarun 1940 wanda yai kama da motar tantan da fuka-fukai.

Jiragen samfurin An-2 na Koriya ta Arewa za a iya yin shawagi kasa-kasa da su, suna tafiya a hankali a kusa da kan iyaka, a ajiye dakaru a bayan iyakar Koriya ta Kudu da su. Kuma za su iya wannan shawagin kasa-kasa ta yadda na'urar hangen jiragen sama da wuya ta iya hango su.

Jirgin kirar Antonov An-2, wanda cikin alfahari Koriya ta Arewa ta nuna wa duniya shi, yanzu ta yi masa fenti launin kore daga sama, a kasansa kuma ta yi masa launin shudi, wanda wadannan launuka ne da za su sa da wuya a iya ganin jirgin.

Hakkin mallakar hoto Getty Image caption Antonov An-2 zai iya tashi da sauka a wurin da ba shi da girma

Abu ne mai wuyar gaske jiragen da suke shawagi a samansa su hange shi, haka kuma ba karamin aiki ba ne masu hange daga kasa su ma su gan shi.

Sai dai abin tambaya a nan shi ne, me ya sa, a shekara ta 2015 'yan Koriya ta Arewa za su yi amfani da jirgin da ake ganin za a fi ganinsa a fim din Indiana Jones maimakon a filin daga?

An fara tashi da jirgin na An-2 ne a 1947, lokacin da tsohuwar tarayyar Rasha take sake gina kanta bayan fafatawar yakin duniya na biyu.

Ko a lokacin farkon tashin jirgin ya yi kama da tsohon yayi, domin a lokacin fasahar jiragen sama ta karu ta kai ta jiragen yaki kanana masu tafiya kamar walkiya.

To amma duk da haka wannan jirgin yaki ne da ke da kira mai kyau da kasashen duniya daban-daban suke sayensa, wanda kuma har yanzu yake aiki bayan kusan shekara 70 da kera shi.

Wani abu kuma na musamman da wannan jirgi An-2, shi ne, bayan tsarin da yake da shi wanda kuma ba ko wane jirgi yake iya yi ba na tashi da sauka a dan wuri kankani, yana kuma iya tafiya ko shawagi da baya, wanda hakan abu ne da ake ganin ba zai taba yuwuwa ba a zahiri.

Wannan jirgi dai ainahi an kera shi ne domin ya biya bukatar ma'aikatar kula da gandun dajin tsohuwar tarayyar Rasha domin amfani da shi wajen feshin maganin kwari da kuma daukar kaya.

Mutumin da ya tsara kirar jirgin,Oleg Antonov, ya kirkiri babban jirgi ne irin mi dogayen fuka fukai biyun nan na da, mai inji daya, mai rufaffen dakin matuki da kuma wani dakin mai dibar mutane kusan 12 ko kuma daukar nauyin tan daya na kaya.

Jirgin yana iya sauka da tashi a wurin da ba shi da kyau sosai ko da wuri ne mai kwazazzabo da dazugan da aka sare a kungurmin dajin Rasha.

Wannan ne ya sa aka nemi kirkiro dan karamin jirgin saman da zai iya jure wannan aiki, wanda zai iya sauka da tashi a dan karamin wuri, wanda kuma me saukin kulawa ne ba irin jiragen sama masu saukar ungulu ba da ke da wuyar sha'ani.

An kera wannan jirgi sama da dubu 19 a tsohuwar tarayyar Rasha da kuma Poland daga baya har zuwa 1991 da kuma karin wasu dubbai a China, kuma har yanzu daga lokaci zuwa lokaci ana kera jirgin a China da izinin Rasha.

Marubuci a kan harkokin sufurin jirgin sama Bernie Leighton, wanda shi da kansa ya tuka jirgin na An-2 a Belarus, ya ce, ''dalilin da ya sa har yanzu ake amfani da An-2 shi ne babu jirgi kamarsa.''

Ya ce,''idan kana bukatar jirgin da zai iya daukar sojoji 10 ko mutane ko awakai, wanda kuma zai iya tashi da sauka a ko ina, sai wanna jirgin ko kuma mai saukar ungulu.''

''Shawagi a An-2 ba kamar na sauran jirage ba ne na zamani. Da farko dai jirgi ne da yake ja da baya, wanda da zarar ka shiga cikinsa kusan duk karfinsa yana komawa baya ne.

Jirgi ne da za ka ji kusan duk wata gargada da ka ratsa kuma ka ji duk wani motsi na sauya tafiyarsa.

To amma daman ka da mutum ya manta cewa wannan ba jirgi ba ne da aka kera domin jin dadin fasinja,'' in ji Leighton.

Hakkin mallakar hoto Getty

''Ko yana da kara sosai? E, musamman ma a yanayi irin na jirgi mai inji daya. Ko dimin cikinsa yana da ban mamaki duk da cewa 'yan kananan tagogi kadan yake da su? Ba shakka yana da kara sosai da zarar ka shi tamkar wani abu ne ya fashe.''

Matuki zai iya sarrafa jirgin sosai a yayin da yake tafiya a kusan kilomita 40 a cikin sa'a daya.

Wannan ne ma ya sa jirgin ya fi dacewa da masu koyon saukar lema da makarantun koyon saukar lema.

Haka kuma matukin jirgin zai iya shawagi da sarrafa shi yadda yake so a lokacin wasannin saukar lema.

Matukin jirgin zai iya kutsawa cikin iskar da ke tahowa ta daya bangaren ta yake tunkara, kuma idan iskar tana da karfi sosai(misali za ta iya tare jirgin ko rage tafiyarsa) da hakan matukin zai iya yin baya da jirgin kamar yadda mota ke tafiya da baya, a hankali a hankali ba tare da ya kwace masa ba.

Shugaban kungiyar masu tukin jirgin na An-2 na Birtaniya Bill Leary, wanda ya yi shekara 14 yana tuka jirgin, ya bayyana jirgin da cewa abin ban sha'awa ne da jin dadi, amma kuma ya kara da cewa jirgi ne da ke bukatar natsuwa sosai.

Ya ce '' jirgin tamkar yana son tashi ne da kansa, saboda haka yana bukatar ka dan motsa shi ne kawai ya tashi. Amma kuma juya jirgin yana bukatar karfi sosai.

Hakkin mallakar hoto Dmitry TerekhovFlickr

Jirgin ba shi da kwamfuta kamar jiragen sama na zamani irin su Boeing ko Airbus kuma ba shi da tsarin na'ura mai amfani da iska(adolik) dake sa mutum ya iya sarrafa na'ura cikin sauki, komai ya dogara ne da waya (kebur) da karafuna da kuma karfin mutum in ji Leary.

Ya ce, '' jirgi ne da ke bukatar karfi sosai, kana bukatar karfin mai lankwatsa karfe kafin ka tuka shi.''

Da ace an kera wannan jirgi na An-2 ne a daya bangaren na bangon Berlin(wato Jamus ta Yamma) to da jirgin ya fi shahara a duniya a yanzu.

Leighton ya ce,''idan ka ga An-2 ya kashe ka, to ka yi masa sakarci ne. Idan injinsa ya lalace ba ka da damuwa a kan inda za ka yi saukar gaggawa.

Ba dai jirgi ba ne na jin dadi, amma jirgi ne da za ka tuka ka sarrafa lami lafiya.''

Kuma uwa-uba jirgi ne da za ka iya tuka shi baya wanda ya futa daban acikin jirage.

Idan kana son karanta wannan a harshen Inglishi latsa nan The plane that can fly backwards