Me ke kashe wayar komai-da-ruwanka?

Wani abu da wasu ke la'akari da shi idan za su sayi babbar waya ko kuma wayar komai-da-ruwanka a yau shi ne karfin rike chajinta sannan kuma wasu abubuwan su biyo baya. To wai me ke zuke wutar batirin waya ne da sauri, kuma me za a yi a kai? Roland Pease ya bincika.

Masifar zamani ce. Bayan ya shafe rana kana aikawa da sakonni(text) da aika wasikun email da shiga intanet, sai kawai wayarka ta mutu. Saboda haka yanzu karin aiki ya same ka. Da ka tashi daga barci, abin da za ka fara yi wanke baki ka bude wa karenka kofa, sai kuma sabon aikin: ka sa wayarka a chaji.

To amma ai da ba haka lamarin yake ba. 'Yar wayar salularka sai ta yi kwana da kwanaki cajinta bai kare ba. To me ya sauya yanzu chajin yake saurin karewa, kuma me kamfanonin waya suke yi a kai?

Babban bambancin ba shakka shi ne batun fasaha, domin a da kafin yanzu muna magana ne da kananan wayoyi masu karfin giga biyu(2G) wadanda ke amfani da tsarin wayar tafi-da-gidanka na GSM.

A da wayoyinmu za su iya kaiwa sati daya muna amfani da su amma chajinsu bai kare ba, ta wani fannin saboda ba ma neman abubuwa da yawa daga wurinsu a lokacin.

Wayoyin yau sun zama kwamfutoci masu karfi saboda suna bukatar karfin ta yadda za a iya hada su da intanet kuma su yi aiki mai inganci na intanet din wanda ba tare da an jona da wata waya ba(wireless), kamar su kallon abubuwa masu hoton bidiyo.

Duk wani aiki na wayar zamani ta yau, komai kankantarsa yana bukatar sarrafa bayanai, wannan kuma iki ne da yake yi da wutar batirin wayar sannan kuma yayin da aikin ke gudana aikin na haifar da zafi,wanna zafi ma asarar makamashin batirin ne.

Masu amfani da babbar kwamfuta da kuma ta tafi-da-gidanka (laptop) sun san da wannan, domin fankar da ke cikin kwamfutar tasu ita ce ke hana su zafi sosai.

Mu a waya bama jin duk wannan aikin saboda a waya a hankali take ayyukanta, wasu ma kuma kamar cikin sirri yadda suke wakana.

To amma fa idan ka duba yadda abin ke gudana dalla-dalla za ka ga chaji ko wutar wayar tana zubewa ne kamar yadda famfon da ya fashe ne yake yoyo.

Ka dauki misalin aikin Dakta Angela Nicoara, babbar mai binciken kimiyya ta a cibiyar kirkire-kirkire ta kamfanin sadarwa na Deutsche Telekom a Silicon Valley.

Idan ka duba aikin nata za ka ga yadda take kididdigar duk wata kwaya ta makashin da wayar ke amfani da shi (wuta ko chajin wayar ko batirin).

A kwanan nan ta bayyana sakamakon binciken nata a wani rahoto da ta yi masa lakabi da Who Killed My Battery (wa ya kashe min batiri)? A aikin binciken da ta yi da hadin gwiwa da Farfesa Dan Boneh na Jami'ar Stanford ta hada wata mita mai kirgen kwakwaf da batirin wayar salular tafi-da-gidanka wanda ke daukar kwayar

makamashin lantarkin chajin waya dubu 15 zuwa 20 (15-20,000 joules), ta rika shiga intanet kamar yadda yawanci muke yi da waya.

Wannan mita ko na'urar ta rika kididdige duk kwayar makamshin da ta tafi a wurin wannan amfani da take da intanet.

Abin da suka gano da ta yi kididdigar yawan chajin da ta yi amfani da shi, abin ya bayar da mamaki matuka.

Danna abu na farko da ta yi domin hada wayar da sabis din kamfanin da take amfani da layin wayarsu kawai ya ci kwayar makamashin 12(12joules), wannan fa neman iskar aikin kamfanin ne(sabis) fa kawai ba a kai ga hadawar ba.

Wani abu kuma fa shi ne, shi kansa tsarin shafin intanet din yana da tasiri sosai na cin chaji idan zai hau fuskar wayarka.

Misali shafin labarai na BBC na intanet wanda aka tsara musamman domin masu amfani da wayar salula zai kara daukar wasu kwayoyin makamashin uku kafin ya shiga fuskar wayarka

sannan kuma ya kawo maka labaran. Ita kuma mai binciken a nan sai ta zabi shafin intanet na Apple.com wanda shi ne ya fi rashin kyau a shafukan intanet, inda ya debi kwayoyin makamshi ko wutar batirin 34(34 joules), linki 11 na BBC. Wikipedia shi ne ya biyo baya.

Daga nan ta gano cewa shafukan intanet marassa kulawa ko kyakkyawan tsarin cin chajin batir, suna daga cikin abubuwan da ke sa batirin wayarta ya yi saurin mutuwa.

Idan muka hada kwamfutocinmu da wuta a gida ko a ofis ko daia awani wuri babu wannan fargabar ta cin wutar batir, amma kuma idan mun fito waje ne, inda suke aiki da batir to wannan abin damuwa ne.

Wannan yawan jan chajin batir na wasu shafukan intanet, na kasancewa ne saboda, abubuwan shafin (elements) da za su tattaru su kasance yadda kamfanin ya tsara su kasance.

A shafin Apple rabin kwayoyin makamashin 34 da ke tafiya suna tafiya ne a wurin aikin haduwar wadannan 'yan kayayyaki na shafin.

A shafin Wikipedia kuwako da ba a taba su ba wadannan abubuwa za su kwashi kwaya goma na makamashin.

Wani abin kuma da yake cin chajin shi ne abin da ake kirsa CSS(CSS files) wanda shi kuma yana gayawa matattarar da ta shigar da kai intanet din(browser) yadda za ta shimfida shafin.

A nan kuma har yanzu shafin Apple yana dibar kwayoyin makamashin 12 ka fin ya debo wadannan 'ya'ya (elements) daga inda suke ya kawo su shafin. Dan gyara da aka yi kadan ya rage yawan cin kwayoyin makamashin da biyar.

Watakila ka ga yawan wannan kwayar makamashi da ke tafiya ta wannan hanya bai taka kara ya karya ba.

Amma aka ce da karo karo giwa ta fi kowa, kuma idan ka yi la'akari da cewa wasu shafukan suna diban linki 11 na abin da wasu suke diba kafin ka bude shafinsu, za ka ga abin yana da muhimmanci.

Tsarin shafin intanet ba shi kadai ba ne yake janye mana chajin wayarmu. Hatta yadda muke shiga shafukan ma, musamman tsarin da kamfanin layin da muke amfani da shi yake bi wata hanyar ce ta kwasar wutar batirin kamar yadda Farfesan kimiyyar kwamfuta Hari Balakrishnan, na cibiyar fasaha ta Massachusetts(MIT), ya bayyana.

Abin mamakin a nan shi ne, kamfanin wayar da muke amfani da layinsa ne ma yake zabar tsarin jan wutar salularmu za ta yi amfani da shi.

Idan muna bukatar amfani da wayar, sai iskar aikin kamfanin (network) ta umarci wayarmu ta salula ta kai mataki mafi karfi na jan chajin wuta. Wannan fa duk da cewa bukatarmu daban

take da ta kamfanin, domin za mu so mu rage jan wutar domin ka da chajinmu ya yi saurin karewa.

Idan muka duba wannan ma duk da cewa wutar da hakan ke sanadin ja, ba shakka mutane za su fi zabar kamfanin layin wayar da tsarinsa ba ya sa jan wutar batirin salularsu sosai.

Ba shakka ba abin damuwa ba ne tsawon lokacin da tsarin kamfani zai sa wayarka ta yi tana musayar bayanai ko kulla alakar aiki tare da cibiyar kamfanin layin da kake amfani da shi, idan wutar batirin da zai sa ka rasa ba ta da yawa.

Amma halin da ake ciki shi ne kamfanonin layukan wayar suna fama da na'urorinsu tsawon shekaru saboda ba sa aiki yadda ake bukata.

Musamman, cewa kyawu ko ingancin iskar sadarwar magana(radio wave) wadda suke amfani da ita su hada ko kulla aikin babbar cibiyarsu suna bukatar wutar lantarki sosai.

Lokacin da aka bullo da tsarin intanet na 3G kuma, sai masu yin wayoyin salula suka koma amfani da wata na'ura ta kara karfin iskar sadarwarsu(amplifier) ta musamman wadda aka fara

kirkiro irinta tun shekarun 1930,saboda yanayin bukatun kamfanonin layukan waya domin ita za ta fi jure musu.

To amma duk da hakan ma, ba a tsira ba domin duk aikin da wayarka ke yi, da wannan na'ura wadda ta inganta aikin wayar, wutar batirinka tana raguwa inda ta ke aikin tabbatar da

ingancin sadarwar da ke samuwa tsakanin wayar da kamfanin layinka.

A takaice abin da ke faruwa kuma yasa yawan wutar da batirinka ya ke rasawa a sanadiyyar wannan tsari ya linka.

Farfesa Joel Dawson, na cibiyar fasaha ta Massachusetts(MIT), wanda shi kansa ya kirkiro wata hanya da yake ganin za ta iya rage asarar wutar batirin akalla da rabi, ya ce kamfanonisuna

nan suna fafutukar yadda za a magance matsalar. Amma ba a san lokacin da fasahar za ta bayyana a kasuwa ba.

Wadannan ba su kadai ba ne hanyoyin da batirin wayar mutane ke rasa wuta ba.

Wayar komai-da-ruwanka ta kunshi abubuwa da dama da ke jan wutar batirinta har batirin ya kare da wuri.

Babba daga cikinsu ma shi ne yadda mutum yake so ko ina ya shiga lungu ko sakon ya kama sashen duniyar da yake so(ta intanet).

Yanzu dai kamfanoni da masana na laliben hanyoyin da za su inganta dorewar wutar batirin waya kama daga amfani da hasken rana wajen chajin wayar da wasu fasahohin ta yadda

wayar kanta za ta rika chajin kanta daga sadarwar da ke wakana tsakaninta da na'urorin kamfanonin layin sadarwar.

Masana a fannin sadarwar na ganin nan gaba za ka iya hutawa da dawainiyar chajin batirin wayarka duk rana.

