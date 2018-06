Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Romelu Lukaku ya ci Panama da Tunisiya kwallaye biyu

Dan wasan gaban kasar Belgium, Romelu Lukaku, ba zai buga wasan ranar Alhamis inda kasarsa za ta kara da Ingila ba a wasan karshe na rukunin G na gasar kofin duniya.

Dan wasa Manchester United din mai shekaru 25 ya samu rauni a idon sawu ne a wasan da suka lallasa Tunisiya da ci 5-2 ranar Asabar.

Belgium manager Roberto Martinez said Lukaku had a scan which "brought us good news" but added the England game is "one day too early for him".

Kocin Belgium Roberto Martinez ya ce ko da yake hoton kafar Lukakuyn da aka dauka ya faranta masa rai dan wasan ba zai buga a karawar kasar da Ingila ba.

"Ba na tsammanin zai dauki wani lokacin da zai wuce haka ," inji Martinez.

Kawo yanzu dai Lukaku ya zura kwallaye hudu a raga a Rasha, yana bin Harry Kane Ingila da tazarar kwallo daya a gasar cin kyautar dan wasan da ya fi zura kwallo a raga.

Kungiyoyin biyu sun riga sun sami tabbacin shiga zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya, kuma ana sa ran za su yi wasu sauye-sauye a wasansu na karshe a matakin rukuni.