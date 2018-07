Ni zan lashe kyautar Ballon d'Or – Ronaldo

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Ronaldo ya koma Juventus ne a kan fan 99.2 bayan ya yi shekara tara a Madrid

Cristiano Ronaldo ya ce wata kila shi ne zai lashe kyautar Gwarzon Dan Kwallon Kafar Duniya wato Ballon d'Or.

Dan kwallon ya bayyana hakan ne lokacin gabatar da shi ga magoya bayan kungiyar Juventus a ranar Litinin.

Hakazalika dan kwallon ya ce yana godiya game da damar da kungiyar ta ba shi saboda 'yan wasa masu irin shekarunsa a wannan zamani "suna koma kasashen Qatar da China ne".

A makon jiya ne dan wasan, mai shekara 33, ya koma kungiyar Juventus ne a kan fan 99.2 bayan ya yi shekara tara a Real Madrid.

"Na koma wannan kungiyar a wannan lokaci. Ina matukar farin ciki," a cewarsa.

Har ila yau ya ce yana fatan kasancewa "mai sa'a" yayin da kungiyar take fafutikar lashe Gasar Zakarun Turai.

Albashin Ronaldo a Juventus Naira biliyan 50 aka sayo shi N12.5b A shekara Naira 1b A duk wata N258m A duk mako

N36m A duk rana

N1.5m A duk awa daya

N12m A awanni takwas na baccinsa Getty

Ronaldo, wanda sau biyar yana lashe kyautar Gwarzon Dan Kwallon Kafar Duniya, ya ci wa Madrid kwallaye 450 ne - kuma sau hudu yana lashe Kofin Zakarun Turai da kuma La Liga biyu.

"Ina so na yi nasara, ina so na zama fitacce. Wa ya sani watakila kila na kara lashe kyautar Gwarzon Dan Kwallon Kafar Duniya, amma haka rayuwa za ta ci gaba da tafiya da kanta," in ji shi.

Ya ci gaba da cewa: "Samun hakan yana da wuya a Manchester da Real Madrid, amma watakila na sake samu a nan, za mu gani."

Dan wasan kasar Portugal din ya ce akwai abubuwa da dama da suka sanya ya shi ya amince ya koma Juventus.

Bajintar Ronaldo

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Sau biyar Cristiano Ronaldo yana lashe kyautar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon d'Or