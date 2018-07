Hakkin mallakar hoto Getty Images

Dan wasan bayan Ingila Harry Maguire, mai shekara 25, yana shaukin komawa Manchester United kan kwantiragin kudi fan miliyan 65, amma ba zai tilasta tafiyarsa ba, kuma Leicester ba ta son sayar da shi, in ji (Mirror).

Jordan Pickford ya shirya domin a ba shi sabon kwantiragi a Everton yayin da suke kokarin tabbtar da ci gaba da rike mai tsaron gidan Ingila din, wanda aka alakanta da komawa Chelsea, in ji (Times ).

Dan wasan bayan Chelsea dan kasar Brazil David Luiz, mai shekara 31, yana son ya tsaya a Stamford Bridge bayan an bai wa Maurizio Sarri mukamin koci, in ji Telegraph.

AC Milan ta shirya domin bai wa tsohon kocin Chelsea Antonio Conte wata yarjejeniyar shekara daya a kan fan miliyan 5.5 domin ya maye gurbin Gennaro Gattuso, in ji (Express).

Robert Lewandowski

Kocin Bayern Munich Niko Kovac ya ce dan wasan gaban Poland, mai shekara 29, Robert Lewandowski, wanda aka alakanta da komawa Manchester United da Real Madrid, zai tsaya a kulob din na Jamus, in ji (Bild, via Express).

Napoli tana son daukar aron dan wasan bayan Manchester United dan kasar Italiya Matteo Darmian, mai shekara 28, zabin sayensa a kaka mai zuwa, in ji Radio Kiss Kiss, .

Real Madrid ta yi wa Chelsea tayin farko na fan miliyan 100 kan mai tsaron gidan Belgium Thibaut Courtois, mai shekara 26, da kuma dan wasan tsakiyar Brazil Willian, mai shekara 29, in ji (Mail).

Chelsea za ta iya neman dan wasan bayan Juventus dan kasar Italiya Mattia Caldara, mai shekara 24, maimakon dan wasan gabansu na kasar Argentina, Gonzalo Higuain, mai shekara 30, wanda aka lakanta da koma wa the Blues, in ji (Corriere della Sera - in Italian).

Chelsea tana tattaunawa da Borussia Dortmund game da yiwuwar sayen Christian Pulisic, mai shekara 19, wanda za a sayar kan fan miliyan 65, in ji (Mirror).

Kocin Tottenham Mauricio Pochettino ya nuna cewa kulob dinsa ba ya son sake sayen dan wasan gaban Wales Gareth Bale, mai shekara 29, daga Real Madrid, amma ya ce yana sane da muhimmancin samun sabbin 'yan wasan, in ji (Sky Sports).

Aston Villa ta nemi dan wasan Liverpool Ben Woodburn a kan ya buga wasa aro, yayin da dan wasan Wales din, mai shekara 18 ya shirya domin a cire shi daga wani sansanin horaswa a Faransa, in ji (Telegraph).

Dan wasan gaban Chelsea Olivier Giroud, mai shekara 31, yana shirin kokarin samun gurbin wasa na din-din-din a Stamford Bridge, duk da cewa yana tattaunawa da Marseille, in ji (Mail).

Kocin Manchester United Jose Mourinho yana son 'yan wasa kamar dan wasan gaban Ingila Jesse Lingard da dan wasan gaban Belgium, Romelu Lukaku da kuma dan wasan tsakiyar Faransa Paul Pogba su yanke hutunsu bayan gasar cin kofin duniya, in ji Times.

Dan wasan tsakiyar Liverpool Pedro Chirivella, mai shekara 21, ya shirya domin kammala yarjejeniyar a kan fan miliyan 3.5 ta komawa kungiyar kwallon kafa ta Norway, Rosenborg, in ji (Liverpool Echo).