Abin da 'yan Najeriya ke fada game korar Daura

Idan a kace mataimaki me taya mutun gudanar da wani abu, Kuma mataimaki baya yin wani abu sai da yawun me gidansa, Me taimakawa shugaba ne, idan kuma har ze yi gaban kanshi ya rika zartar da wani abu idan yayi wani ba'a ce masa komai ba, to idan yayi wani abun za'a samu matsala.