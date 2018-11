Tsohon dan wasan tsakiya na Ingila da Chelsea Joe Cole ya yi ritaya daga buga tamaula yana da shekara 37.

Cole, wanda ya soma buga wasa a rukunin matasa na West Ham kafin ya koma Liverpool, Lille, Aston Villa da Coventry City, ya kuma buga tamaula a kulob din Tampa Bay Rowdies da ke buga wasan lig tun daga 2016.

Ya zura kwallo 10 cikin wasanni 56 da ya buga wa Ingila tsakanin 2001 da 2010.

"Na dade in yin mafarkin hakan," in ji Cole. "Ina fata nan da shekara 20 mau zuwa zan yi waiwaye mai kyau kan shekaru 20 da suka gabata game da rayuwaa ta kwallon kafa ."

Cole ya soma buga wasa a West Ham yana da shekara 17 sannan ya zama kyaftin dinta tsawon shekara hudu.

A shekarar 2003, ya koma Chelsea, inda ya dauki kofin gasar Firimiya uku da kofin FA biyu sannan ya kai zagayen karshe na gasar Zakarun Turai a kakar wasa ta 2007-08.

" Abu na musamman a gare ni shi ne daukar kofin da na yi a Chelsea," a cewar Cole. "Ba zan taba mantawa da wannan ba."

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cole ya yi wasa sau biyu a West Ham, rinda ya koma rukunin matasa a 2012

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cole ya koma Chelsea lokacin shugabancin Claudio Ranieri, tare da dan wasan tsakiya na Argentina Juan Sebastian Veron

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cole abokansa John Terry, Frank Lampard da kuma Ashley Cole na murnar daukar kofin FA a Chelsea

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cole ya ci wa Ingila kwallo a wasanta da Sweden na gasar cin Kofin Duniya a 2006

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Cole ne dan wasan da Roy Hodgson ya soma saya lokacin yana manajan Liverpool