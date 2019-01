Firimiyar Nigeria: El-Kanemi da Kano Pillars

Hakkin mallakar hoto NPFL

Kungiyar Kano Pillars za ta ziyarci Maiduguri domin karawa da El-Kanme Warriors a wasan mako na biyu a gasar Firmiyar Nigeria a ranar Alhamis.

Tun farko an tsara kungiyoyin za su kara ne a ranar Laraba, to amma an bai wa El-kanemi damar hutuwa, sakamakon zuwa Uyo da ta je ta buga wasan makon farko a ranar Lahadi.

El-Kanemi ta yi nasarar cin Akwa United a ranar Lahadi da ci 1-0, inda Ajikolo Ba'akaka ne ya ci mata kwallon, ita kuwa Pillars Heartland ta doke 1-0 a filin wasanta na Sani Abacha da ke kofar Mata.

Kano Pillars za ta ziyarci El-Kanemi kungiyar da tsohon kocinta Baba Ganaru ke horas wa a kakar bana.

Sakamakon wasannin mako na biyu da aka buga: