Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption A 2017 ne Neymar ya bar Barcelona

An yi watsi datayin daManchester United ta yi na fan miliyan 31 da nufin sayen dan wasan Portugal da kuma Sporting Lisbon Bruno Fernandes, in ji Gazzetta dello Sport.

Hakazalika kocinManchester United Ole Gunnar Solskjaer ya nemi a saya masa matashin dan wasan Newcastle United Sean Longstaff, mai shekara 21 kan fan miliyan 25, a cewar (Star).

Wakilan dan wasan Paris St-Germain Neymar za su gana da na Barcelona ranar Talata domin tattauna yiwuwar komawarsa Sifaniya, a cewar (Esporte Interativo, via Mail).

An rage farashin da aka sanyawa dan wasan Atletico Madrid Antoine Griezmann daga fan miliyan 179 zuwa 107 kuma Barcelona ta ce a shirye take ta biya, in ji (Star).

Tsohon kocin Newcastle Rafael Benitez ya amince ya zamo kocin Dalian Yifang na kasar China inda za a rinka biyan shi dala miliyan 12 duk shekara, in ji (Sky Sports).

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Bruno Fernandes - dan wasan da United ke nema ruwa a jallo

Wakilan dan wasan baya naLiverpool Dejan Lovren sun gana da na AC Milan kan bukatarsu ta sayen shi, a cewar (Mirror).

Rahotanni sun ce kocinDerby County Frank Lampard ya amince ya zamo sabon kocin Chelsea inda za a rinka biyan shi fan miliyan hudu duk shekara tare da alawus din gasar Zakarun Turai, a cewar Daily (Mail).

Paul Pogba na atisaye shi kadai yayin da sauran 'yan wasan Manchester United ke ci gaba da nasu atisayen a birnin New York na Amurka, in ji jaridar (Sun).

Arsenal na tattaunawa domin sayen dan wasan Aljeriya Yacine Brahimi, wanda kwantiraginsa ta kare a Porto, a cewar (Sky Sports).