Ya ya za ka ji idan Donald Trump ya dauki hoto da kai?

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Tabichi ya bar aiki a wata makarantar kudi ya koma makarantar sakandare da Keriko inda yawanci 'ya'yan takalawa ne

Peter Tabichi, dan kasar Kenya wanda ya samu kyautar gwarzon malami na duniya, ya bayyana wa BBC matsalolin da dalibansa ke fama da su, a yayin ake karrama shi a kasar Amurka.

Sunan Tabichi, malamin kimiyyya, kuma dan kungiyar addini ta Franciscan, ya mamaye shafukan sada zumunta a kasar Kenya, bayan an wallafa hotonsa yana gana wa da shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin.

A ranar Talata, Tabichi ya bude zaman majalisar dokokin Amukda a birnin Washington, da addu'ar Franciscan ta neman zaman lafiya, wanda ya bayyana a matsayin kararama:

Tsallake Twitter wallafa daga @petertabichi It was a great privilege and honour to open the US Congress with the Franciscan prayer for peace at the Capitol, Washington DC. What a great day! God bless us all.🙏 pic.twitter.com/rdhC6MxRhN — Peter Tabichi (@petertabichi) 18 Satumba, 2019

Tabichi ya sheda wa BBC cewa dalibansa a makarantar sakandare ta Keriko, inda yake koyar da darussan lissafi da ilimin fiziks, na yin tafiya mai nisa kafin su je makarantar.

Malamin ya ce yawancin lokuta daliban na zuwa makaranta da yunwa a cikinsu.

Ya kara da cewa daliban su 400 na kuma fama da cinkoso a azujuwa da karancin malamai. Malamai bakwai ne ke koyarwa a makarantar, kuma a kowane aji akwai dalibi 60 zuwa 80.

"A wasu lokutan daliban kan zo makaranta suna jin yunwa ta yadda mutun zai yi saurin gane cewa ba sa mayar da hankalin saosai a kan abin da ake koyar da su," kamar yadda ya bayyana wa BBC.

Hakkin mallakar hoto White House Image caption Shugaban Amurka Donald Trump ya karbi kabuncin malamin dan kasar Kenya

"Matsalar rashin kayan koyarwa na da rudarwa a wasu lokutan. Amma a matsayin malamai mu kan yi kokari da kuma amfani da dabarunmu mu lallaba mu koyar da su da iya abun da ya samu.

Tabichi ya sadaukar da kashi 80 cikin 100 na albashinsa domin taimakon matalauta.

"Ba ni kadadi ke yin wannan aikin ba. Muna da hazikan malamai. Ni a matsayina, na kan yi bakin kokari in yi abin da nake yi tare da sha'awar yin hakan.

"Abin da ke bani kwarin gwiwar shi ne ni irin matsalolin da ni ma na shiga a lokacin da nake tasowa. Kuma ba na so dalibaina su sha irin wahalhalun da na sha a baya."

Kafin komawarsa Kenya, Tabicbi zai gabatar da jawabi a gaban zauren Majalisar Dinkin Duniya, da ke gudana a birnin New York.