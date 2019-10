Dan gidan Eto'o ba zai yi wa Kamaru kwallo ba

Hakkin mallakar hoto Oryada

Etienne Eto'o dan gidan Samuel Eto'o ba zai buga wa tawagar kwallon kafar Kamaru wasan cin kofin duniya na matasa 'yan shekara 17 ba.

Kocin matasan Kamaru, Thomas Libih ya bayyana 'yan wasa 21 da za su wakilci kasar a gasar kofin duniya ta matasa 'yan 17 da za a yi a Brazil.

Da dan gidan Eto'o da dan wasan Roma, Barel Fotso suna daga cikin 'yan kwallon da ke taka leda a Turai da ba za su buga wa Kamaru gasar ba a Brazil.

Eto'o wanda ke taka leda a Mallorca ta Spaniya ya je sansanin Kamaru a Brasil ya kuma ci kwallo wasan sada zumunta da ya yi.

Shugaban Kamru, Paul Biya ne ya saka hannu kan wata doka a Satumbar 2014 wadda ta ce wasannin matasa 'yan 15 da na masu shekara 17 na wadanda ke taka-leda ne a gida.

Matasan Kamaru da za su buga mata kofin duniya:

Masu tsaron raga: Ekoi Manfred Mekumba(Best Stars Academy),Tiwa Yvan Lafont (Fondation Tafi),Beubap Mbiadjeu Jacques Bruno (EFBC)

Masu tsaron baya: Nang Toni (AS Ngueng), Bere Laoumbo Fran├žois (Oyili FC), Ndzie Mezama Fabrice (Fondation Tafi), Ze Essono Severn (Academy Ahala),Ngatchou Kamtchouang Ricky (AS Fortuna), Aoudou Moussa (Real Academy New Bell), Ngolna PATRICE (AS Milet)

Masu buga tsakiya: Mvoue Steve Regis (Azur Star), Ben Hamed Ndongo (Dauphine Fc), Dibongue Kingue Gael (AS Milet), Medou Bella Marc Franck (APEJES Mfou), Daouda Amadou (Oyili FC),Onana Etoga Cyril Loic (Academy Hala)