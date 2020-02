Hakkin mallakar hoto Getty Images

Juventus na shirin bai wa Manchester United dan wasan Wales Aaron Ramsey, mai shekara 29, da takwaransa na Faransa Adrien Rabiot, mai shekara 24, a wani bangare na £125m da United ke so a biya ta kafin ta amince dan wasan Faransa Paul Pogba ya bar kungiyar. (La Gazzetta dello Sport, via Mail on Sunday)

Jami'in Pogba, Mino Raiola, ya ce ya tattauna da Juventus a kan makomar dan wasan kuma abu ne mai yiwuwa ya bar Manchester United a bazara. (Sunday Telegraph)

Manchester United na son sayar da Pogba a kan £100m kafin gasar Euro 2020 domin ta samu damar tara kudin da za ta sayo 'yan wasa lokacin musayar 'yan kwallon kafa. (Sunday Mirror)

An bukaci 'yan wasan Manchester City su halarci taron da shugaban kungiyar Ferran Soriano ya gudanar ranar Asabar, awowi kadan bayan an haramta wa kungiyar buga gasar Zakarun Turai tsawon shekara biyu. (Sunday Telegraph)

A shirye tsohon kocin Tottenham Mauricio Pochettino yake ya maye gurbin Pep Guardiola a matsayin kocin Manchester City idan dan kasar ta Spain ya yanke shawarar barin kungiyar. (Sun on Sunday)

Kocin Inter Milan Antonio Conte na sha'awar sayo dan wasan Arsenal da Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, mai shekara 30. (Sunday Mirror)

Inter Milan za su bar dan kasar Argentina Lautaro Martinez, mai shekara 22, ya koma Barcelona idan suka dauki dan wasan Faransa Antoine Griezmann, mai shekara 28. (Tuttosport, via Sunday Express)

Tattaunawar da Liverpool ke yi ta yi nisa domin sayo dan wasan RB Leipzig Timo Werner, a yayin da kungiyar ke shirin cika sharadin £48m da ake bukata a kan dan wasan dan kasar Jamus mai shekara 24. (Nicolo Schira, via Sunday Express)

Kocin Leicester City Brendan Rodgers na son sayo dan wasan baya na Arsenal Kieran Tierney, wanda da ma shi ne kocinsa lokacin da yake murza leda a Celtic. (90min)

Tsohon kocin Juventus Massimiliano Allegri na kan gaba a cikin mutanen da ake so su maye gurbin Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United idan Old Trafford ta yanke shawarar raba gari da dan kasar ta Norway. (Sport Mediaset, via Star on Sunday)

Manchester United na sha'awar sayen dan wasan Tsamiya Todd Cantwell, mai shekara 21, da dan wasan baya Max Aarons, mai shekara 20, daga Norwich City da kuma dan wasan Ingila Declan Rice, mai shekara 21, daga West Ham. (Mail on Sunday)