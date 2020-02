Hakkin mallakar hoto Getty Images

'Yan wasan Atletico Madridsun nuna fushinsu da kuma cike da mamakin yadda kocin LiverpoolJurgen Klopp yana korafi bayan sun doke shi 1-0 a karawar farko da suka fafata a gasar cin kofin zakarun Turai, inda suka ce kamata ya yi kocin ya mayar da hankali ga matsalolin kulub dinsa. (ESPN)

Manchester City da Barcelona sai sun ware sama da fam miliyan £75 idan suna son karbo dan wasan baya na Inter Milandan kasar Slovakia Milan Skriniar, mai shekara 25. (Calciomercato)

Arsenal na tunanin ware fam miliyan £34 kan dan wasan baya na Bayer Leverkusen Jonathan Tah. (Bild - in German)

Inter Milan na son Marcos Alonso amma Chelsea na son kara wa dan wasan mai shekara 29 kudi. (Calicomercato - in Italian)

ShugabanCrystal Palace Steve Parish ya ce Roy Hodgson ne zai ci gaba da horar da kulub din. (Sky Sports)

Dan wasanChelseana Brazil Willian, mai shekara 31, wanda kwangilar shi za ta kawo karshe idan an kammala kaka, ya ce iyalin shi ba su da burin barin London. (Mail)

Inter na shirin musayar wasu 'yan wasa da Verona domin karbo dan wasan baya na Albania Marash Kumbulla, mai shekara 20, wanda Liverpoolke farauta. (Inside Futbol)

KocinManchester United Ole Gunnar Solskjaer ya ce ya so ya karbo Christian Eriksen tun kafin dan wasan na Denmark mai shekara 28 ya bar Tottenham zuwa Inter Milan watan da ya gabata. (Manchester Evening News)

Kungiyar Leganes ta yi mamakin yadda aka ba Barcelona damar karbo dan wasan gabanta na Denmark Martin Braithwaite, mai shekara 28, duk da an rufe kasuwar sayen 'yan wasa, inda take fatan za ta samu irin wannan damar domin sayo wani dan wasan gaba. (AS)

Juventus da Inter na son hamayya kan dan wasan ChelseaEmerson Palmieri amma kuma har yanzu ba su taya dan wasan ba mai shekara 25. (Goal.com)

Real Madrid na sa ido kan matashin da wasan tsakiya na Rennes Eduardo Camavinga, mai shekara 17. (Marca)

An bayyana cewaManchester United na son sayen dan wasan West Ham na tsakiya Kai Corbett, mai shekara17. (Bristol Post)

GolanBayern MunichChristian Fruchtl, mai shekara 20, ya ce ya yi watsi da tayin da Liverpool ta yi akansa a bara saboda ba ya son dumama benci. (Sport1, via Mirror)

Tsohon wasan Manchester United Robin van Persie ya ce Solskjaer na bukatar ya lashe kofin Europa League idan har yana son rufe bakin masu hamayya da shi. (Sun)

Dan wasan baya na Brazil David Luiz, mai shekara 32, ya yi imanin cewa Arsenal za ta iya daukar kofin Europa League a bana duk da ta fuskanci kalubale a bara. (Evening Standard)