Hakkin mallakar hoto Getty Images

KocinChelsea Frank Lampard ya shirya tsaf domin rabuwa da 'yan wasa takwas, cikin su har da golan Spain Kepa Arrizabalaga, mai shekara 25 da dan wasan Italiya Jorginho, mai shekara 28 da kuma dan wasan Ingila Ross Barkley, mai shekara 26. (Sun)

Lampard na shirin yin garanbawul ga tsaron gidan kungiyar a bazarar da muke ciki - inda yake son mayar da hankali wurin sayo dan wasan RB Leipzig Dayot Upamecano, mai shekara 21. (Mirror)

Manchester United ta yi watsi da damar da ta samu ta sayo dan wasan Bayern Munich da dan wasan Canada Alphonso Davies, mai shekara 19, a kan £2m a shekarar 2017. (Times, subscription required)

Manchester City na duba yiwuar sayo dan wasan EvertonMason Holgate, mai shekara 23 a kan £30m. (Mirror)

Dan wasan Tottenham da Ingila Harry Kane, mai shekara 26, yana fatan komawa murza leda a watan Afrilu bayan da ya murmure daga jinyar da ya yi. (Sun)

Tsohon dan wasan Liverpool da Ingila Daniel Sturridge, mai shekara 30, ya ki karbar tayin da aka yi masa na komawa Aston Villa a watan Janairu lokacin musayar 'yan kwallo, inda ya ce yana so ya taima wa kungiyarsa Trabzonspor domin ta samu gurbin buga Gasar Zakarun Turai. (Fanatik, via Sport Witness)

An gayyaci dan dambe Tyson Fury domin yin jawabi ga tawagar 'yan wasan Manchester United game da yadda ya sauya daga mutumin da ya so kashe kansa zuwa mutumin da ya lashe gasar WBCta duniya inda ya yi nasara a kan Deontay Wilder. (Metro)

Golan Jamus Loris Karius, mai shekara 26, yana son Liverpool ta ba shi damar barin su a matsayin aro inda yake son zama dan wasan Besiktas na din-din-din. (Fotospor, via Turkish Football)

Everton ta yi watsi da tayin daTottenham ta yi mata na sayo dan wasan Ingila Michael Keane, 27, a karshen 2019. (Football Insider)

Arsenal ta shaida wa Flamengo cewa suna so su mayar da Pablo Mari, wanda ke wurn su a matsayin aro, dan wasan na din-din-din a bazarar da ke tafe. (Coluna Do Fla, via Football.London)

Har yanzuManchester United na fatan dan wasan Ingila mai buga gasar 'yan kasa da shekara 20 Angel Gomes zai ci gaba da zama a Old Trafford duk da cewa kwantaraginsa za ta kare a watan Yuni. (Manchester Evening News)

Dan wasanNapoli da Senegal Kalidou Koulibaly, mai shekara 28, wanda aka dade ana rade radi zai koma Manchester United, ya sayi gidan £3.4m a Paris, lamarin da ya sa ake hasashen zai koma Paris St-Germain. (Star)

Aston Villa na son sayen dan wasan Marseille Morgan Sanson, mai shekara 25, idan ba a fitar da su daga Gasar Firimiya a kakar wasan da muke ciki ba. (Le Phoceen, via Birmingham Mail)