Alli ya buga wa tawagar Ingila a gasar kofin duniya

has 37 England caps and was part of his country's squad at the 2018 World Cup in Russia

'Yan fashi rike da wuka sun shiga gidan dan kwallon Tottenham, Dele Alli inda suka kwashe masa dukiya.

Lamarin ya faru ne a ranar Laraba da asuba, inda mutum biyu maza suka shiga gidan dan kwallon Ingilar a yankin arewacin London.

Barayin sun yi wa Alli barazana da wuka sannan suka nushe shi - a yayin da ya ji rauni a fuskarsa.

Barayin sun yi awon gaba da gwala-gwalai kafin su tsere.

A halin yanzu dai, Alli ya mika wa 'yan sanda bidiyon CCTV na lamarin.