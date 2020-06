An ya za a iya kammala gasar Serie A ta bana kuwa?

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Cikin watan nan za a ci gaba da gasar Serie A don karkare kakar 2019-20, bayan da aka dakatar da wasanni a cikin watan Maris don gudun yada cutar korona.

Ranar 20 ga watan Yuni ake sa ran ci gaba da gasar bana kuma tuni aka fitar da jadawalin wasannin da suka rage na shekarar nan da za a yi ba 'yan kallo.

Sai dai kuma ana ganin da kyar ne idan za a iya kammala gasar ta Serie A saboda dokar killace 'yan wasa idan an samu mai dauke da cutar korona.

Kamar gasar Jamus ta Bundesliga da ta Premier League an kafa doka cewar da zarar an samu dan kwallo dauke da annobar zai killace kansa, amma kungiyarsa za ta ci gaba da atisaye da wasanninta.

Sai dai a Italiya ba haka dokar take ba, bayan da gwamnati ta ce da zarar an samu dan wasa daya dauke da cutar korona to kungiyar gaba daya za ta killace kanta mako biyu.

A jadawalin da aka fitar na ci gaba da gasar Serie A kungiyoyi za su buga wasa biyu a mako daya tun daga 20 ga watan Yuni zuwa 2 ga watan Agusta don karkare kakar bana.

Sai dai dokar killace kungiya mako biyu za ta kawo tsaiko a ci gaba da gasar ta Italiya domin za a iya shiga rudani da zarar kungiyoyi da dama na hukuncin killace kansu idan an samu 'yan wasansu dauke da annoba.

Cikin watan Maris aka dakatar da dukkan wasannin Serie A don gudun yada cutar korona, bayan da Italiya tana daga cikin kasashen da annobar ta tagayyara a duniya.