Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Kante, Aubameyang, Smalling, Wijnaldum, Rose, Ivanovic

Dan wasan Tottenham Danny Rose, mai shekara 30, yana dab da barin Gasar Firimiya inda zai tafi Serie A domin murza leda a Genoa. (PA, via Team Talk)

Dan wasan Manchester United da Brazil Fred, mai shekara 27, ya yi watsi da rahotannin da ke cewa zai iya barin kungiyar domin tafiya Galatasaray a bazarar nan. (Four Four Two)