Champions League: Man Utd ta fito rukuni daya da Paris St-Germain da RB Leipzig da Istanbul Basaksehir

Ko 'yan kallo za su koma shiga manyan wasanni?

Messi v Ronaldo

Lokacin da aka raba rukunan aka kuma hada Barcelona da Juventus in Rukunin C, nan take magoya baya a fadin duniya suka fara tunanin yadda 'yan wasan biyu za su hadu da juna.

Ronaldo though leads the way in Champions League successes, winning the trophy five times compared to Messi's four successes.