Kasuwar 'yan ƙwallon ƙafa: Makomar Ozil, Solskjaer, Pereira, Griezmann, Burt

Tsohon dan wasan Arsenal Per Mertesacker ya ce hankalin dan wasan Jamus Mesut Ozil ya bar harkokin kwallon kafa - an cire dan wasan mai shekara 32 daga cikin tagawar Arsenal ta wasan Firimiya ranar Talata. (Klick and Rush podcast via Mail)