Jam'iyyun adawa: Wa'adin Alassane Ouattara ya ƙare

Jami'an tsaro a Ivory Coast sun ce an kashe a kalla mutum biyar kuma an raunata wasu masu yawa yayin wata hatsaniya da ta barke a ranar zaben.

Mista Ouattara ya sake tsayawa zabe ne bayan da mutumin da ya so ya gaje shi a mulki yayi mutuwar fuju'a a watan Yuli.

Alassane Ouattara, mai shakara 78, masanin tattalin arziki. Ya zama shugaban ƙasa a 2011, kuma ya yi nasarar kamamla wa'adinsa na biyu bayan ya shafe shekaru yana adawa da tsohuwar gwamnatin ƙasar. Jam'iyyarsa: Rally of Houphouëtists for Democracy and Peace (RHDP)