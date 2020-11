Najeriya: Sabuwar rigima ta kunno kai a jam'iyyar APC

Yanzu wasu daga cikin jiga-jigan jam'iyyar dai sun yi kira ga kwamitin rikon kwaryar karkashin jagorancin gwamnan jihar Yobe, Mai Mala Buni, da ya gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa a watan gobe domin samun cikakkun shuwagabannin jam'iyya, idan ba haka ba kuma su ɗauki matakan ganin an rusa shi.

Ta yaya shuwagabannin rikon ke wuce gona da iri?

To sai dai wani jigo a jam'iyyar ta APC kuma tsohon mai bai wa shugaba Buhari shawara kan lamuran majalisa, Hon. Kawu Sumaila, ya ce aikin kwamitin na yin rajistar 'yan jam'iyya na kan turba domin dama bisa tsarin jam'iyyar wajibi ne duk bayan kimanin shekaru shida a sake sabunta rajistar 'yan jam'iyyar domin 'tantancewa da tabbatar da halin da 'yan jam'iyya da suke ciki''.

'Ba zamu zabi sabbin shuwagabannin jam'iyya yanzu ba'

Suna cewa rashin yin, hakan zai iya yin karan tsaye ga jam'iyyar. To sai dai duk da kiraye-kiraye da wasu 'yan jam'iyyar ke yi na a samar da cikakkun shuwagabanni, jam'iyyar ta APC ta ce ba zata gudanar da zaben sabbin shuwagabanni a yanzu ba.

Wata sanarwa da kakakin jam'iyyar na kasa Yekini Nabena ya fitar, ta ce ba za a yi babban taron jam'iyya ba sai an dinke barakar da ke cikin jam'iyyar.

Sanarawar jam'iyyar APC ta ce kawo yanzu an samu ci gaba wajen aikin sulhunta 'ya'yan jam'iyyar a wasu jihohin kasar.

Dambarwar za ta iya danganawa da kotu

To sai dai jigo a jam'iyyar ta APC da ya fito daga jihar Zamfara, Sanata Kabiru Marafa, ya ce ba a yi aikin sasantawa a jihar Zamfara ba domin a matsayinsa na mai rike da bangare guda na jam'iyyar amma ba a tuntube shi ba.

Ya kuma ce muddin za a yi sulhu a jihar Zamfara, to dole ne a tuntube shi domin yana cikin wadanda aka 'muzguna' masu. ''Ni ban ce ba wani wanda za a yi sasanci da shi ba, amma ni ina cikin wadanda lallai-lallai dole ne a yi sasanci da ni, domin an muzguna mun kuma an yi mun abin da ba daidai ba.''