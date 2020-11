Kasuwar cinikin 'yan ƙwallon ƙafa: Makomar Haaland, Tagliafico, Kana, Bettinelli, Vydra

Shugaban sashen wasanni na Borussia Dortmund , Michael Zorc ya ce yana ganin Erling Baraut Haaland, dan wasan gaba na kungiyar kuma dan Norway mai shekara 20 zai dade a kungiyar. Wa'adin kwantiragin Haaland sai 2024 za a sabunta ta, amma zai iya barin kungiyar idan wata kungiyar ta biya Dortmund euro miliyan 75 a 2022. (Bild Sport - in German)

Dan wasan baya na Argentina Nicolas Tagliafico, wanda ake tsammanin zai koma Chelsea ko Manchester City ya amince yayi zamansa a Ajax, wadda ke sa ran dan wasan mai shekara 28 zai yi zamansa a kungiyar a kalla zuwa karshen kakar wasan bana. (De Telegraaf - in Dutch)

An umarci kungiyoyin kwallon kafa na Firimiyar Ingila da su rage yawan 'yan kallo da aka amince mu su da kada su zarce mutum 1,000. Hukumar da ke kula da lafiyar 'yan wasa da 'yan kallo ta ce sai an yi gwaji na wani lokaci kafin a amince mutum 2,000 su rika shiga filayen wasa. (Telegraph - subscription only)