Kasuwar cinikin 'yan kwallon kafa: Makomar Giroud, Torres, Ferrari, Schuurs, Eriksen, Alaba

Inter Milan na son karbo aron dan wasan Chelsea dan kasar Faransa Olivier Giroud, mai shekara 34, na tsawon wata shida, da kuma zabin sayensa. (Tuttosport via Mail)

Sai dai Inter za ta iya fuskantar kalubale daga wurin Juventus, a yayin da kocinta Andrea Pirlo yake son dauko 'yan wasa hudu a watan Janairu, ciki har da Giroud. (Ilbianconero via Calciomercato- in Italian)

Chelsea za ta soma tattaunawa da dan wasan Bayern Munich David Alaba, mai shekara 28, a watan Janairu a yayin da take son daukar dan kasar ta Austria idan kwangilarsa ta kare a bazara mai zuwa. (AS via Sun)