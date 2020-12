Kasuwar cinikin 'yan ƙwallon ƙafa: Makomar White, Tagliafico, Szoboszlai, Rudiger, Palmeri, Mustafi, Saliba, Skriniar

Barcelona na son daukar dan wasan Arsenal Shkodran Mustafi, mai shekara 28, da kuma dan wasan Chelsea Antonio Rudiger, mai shekara 27, wadanda ba a damawa da su a kungiyoyinsu. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Juventus na shirin soma zawarcin 'yan wasan Chelsea biyu: dan wasan Italiya Emerson Palmeri, mai shekara 26, da kuma dan wasan Faransa Olivier Giroud, mai shekara 34. (Il Bianco Nero - in Italian)

Barcelona tana son dauko dan wasan Atletico Madrid da Brazil Felipe Augusto, mai shekara 31, domin maye gurbin dan wasanta da ya ke jinya Gerard Pique, mai shekara 33, bayan an ce dan wasan na Sifaniya ba zai iya sake murza leda a kakar bana ba. (AS - in Spanish)